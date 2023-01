Nistkasten an der Bonner MVA : Die Wanderfalken Henriette und Andreas sind zurück

Turmfalken in Wachtberg : So sieht es im Nest eines heimischen Greifvogels aus Turmfalken bauten ihre Nester ursprünglich in felsiger Umgebung. In der Nähe menschlicher Siedlungen leben viele Turmfalken an den Dächern besonders hoher Gebäude. Der Nabu Bonn ermöglicht Einblicke in das Leben der heimischen Greifvögel.