Zweitägiger Ausstand Ein Drittel der Bonner Busse fährt trotz Warnstreik

Am Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, werden die Bonner Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) ganztägig bestreikt. Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, betrifft die Busse und Bahnen des kommunalen Verkehrsunternehmens, aber nicht die privaten Busunternehmen, die im Auftrag der SWB auf einer ganzen Reihe von Linien unterwegs sind. Diese Fahrten machen etwa ein Drittel der Gesamtfahrten nach dem normalen Fahrplan aus. Die Stadtwerke haben die Fahrten, die Donnerstag und Freitag stattfinden können, in einem Streikfahrplan veröffentlicht, der auf deren Internetseite zu finden ist. In Bewegung sein werden nach Sonderfahrplänen die Linien 600 bis 613, 630 bis 640, die Flughafenbuslinie SB60 und der Taxibus sowie die Linie 117, 540 und 550.