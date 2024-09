Etwa 2000 Tiere seien nicht zusätzlich angemeldet Warum die Stadt Bonn Halter großer Hunde kontrollieren will

Rottweiler, Bullterrier und auch Labradore müssen nicht nur steuerlich angemeldet sein, sondern auch ordnungsbehördlich. Wie die Stadt Bonn am Montag mitteilte, will das Ordnungsamt nun kontrollieren, ob sogenannte große Hunde in Bonn entsprechend registriert sind. Nicht allen Haltern sind die Regeln nämlich bekannt. „Ich wusste davon tatsächlich nichts“, sagt etwa Helga Göbel, Geschäftsführerin im Bonner Hunde-Store wau le'wau, wo das Ordnungsamt in dieser Woche bereits Flyer zur Anmeldung ausgelegt hat. Auch zwei Kunden hätten die Infobroschüren bereits überrascht mitgenommen.