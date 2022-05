GA-Podium : Warum die Stadtgeschichte in Bonn noch zu kurz kommt

Bonn Macht Bonn zu wenig aus seiner Geschichte? Unter anderem diese Frage haben mehrere Experten am Sonntag im Rahmen eines GA-Podiums diskutiert.

Römerlager, Kurfürsten, Beethoven, ehemalige Bundeshauptstadt: Bonn ist reich an bedeutender, vielfältiger Stadtgeschichte. Doch wie wird sie heute sichtbar gemacht? Klar, das Beethoven-Haus ist ein Anziehungspunkt für Touristen, am Kurfürstlichen Schloss, dem Uni-Hauptgebäude, kommt jeder vorbei, aber wo eigentlich liegt das Bonner Stadtmuseum? Und wo genau verläuft der Weg der Demokratie? Macht Bonn zu wenig aus seiner Geschichte?, wollte GA-Chefredakteur Helge Matthiesen am Sonntagvormittag von seinen Gesprächspartnern bei einer Podiumsdiskussion wissen, zu der der General-Anzeiger in das Contra-Kreis-Theater eingeladen hatte.

Die 2000 Jahre Stadtgeschichte seien heute in Bonn kaum sichtbar. „Es gibt ein breites Angebot, aber es wird zu wenig in die Gemeinschaft transportiert“, stellte Astrid Mehmel, Leiterin der Bonner Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus fest. Die Gedenkstätte selbst befindet sich derzeit noch unscheinbar in einem Hinterhof an der Franziskanerstraße. In naher Zukunft wird sie auf das Gelände des ehemaligen Klosters Mariahilf der Benediktinerinnen Zur Ewigen Anbetung in Endenich umziehen. Das Kloster wurde 1941 von der Gestapo beschlagnahmt. Ab 1942 wurden Juden hier in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.