Medizinerin über die beliebte Partydroge Was macht Lachgas so tückisch, Frau Dr. Nitsch?

Die bunten Lachgas-Flaschen mit Aufdrucken wie „Exotic Whip“ tauchen immer wieder in Bonn auf, dazu leere Luftballons, mit denen das Mittel eingeatmet wird. Doch was von den Herstellern als spaßmachende Partydroge angepriesen wird, kann weitreichende Folgen für die Gesundheit haben. Ärzte fordern deshalb schon länger, den freien Verkauf von Lachgas einzuschränken. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat nun angekündigt, den Konsum schnell eindämmen zu wollen. Als eine Möglichkeit nannte er den Vorschlag aus Niedersachsen, Lachgas in die Liste von psychoaktiven Stoffen aufzunehmen, was strenge Regeln für den Verkauf nach sich ziehen würde. Momentan sind die Kartuschen frei verkäuflich und in Bonn vor allem an Kiosken zu erhalten. Ein Komplettverbot von Lachgas scheide allerdings aus, so der Politiker. Denn die Substanz werde nicht nur als Narkosemittel in der Medizin verwendet, sondern auch in großem Stil industriell eingesetzt. Die Bonner Oberärztin Louisa Nitsch sprach mit Nicolas Ottersbach über die Gefahren und Wirkungsweisen von Lachgas als Betäubungsmittel.