Parken in Bonn Warum Stellplätze in den Parkhäusern häufig blockiert sind

Wer in Bonn parken möchte, muss mitunter länger suchen. Vor allem dann, wenn das Auto groß und breit ist. SUVs haben es in herkömmlichen Parklücken nicht immer leicht. Deswegen gibt es bereits in einigen Parkhäusern breitere Parktaschen, in die SUVs besser passen, als in die Lücke mit dem Standardmaß von 2,50 Metern. Sind die Lücken zu klein, kann es vorkommen, dass ein Wagen auf zwei Plätzen abgestellt wird. Zum Ärgernis anderer Besucher, die weiter suchen müssen. In der Bonner Stiftsgarage an der Kölnstraße passiere es selten, dass ein Auto zwei Parkplätze blockiert, sagt Dirk Wallrath, der die Garage leitet. „Es ist nicht immer zwangsläufig ein SUV, der zwei Stellplätze ‚blockiert‘. Das kann auch eine größere Limousine oder ein Kombi sein“, sagt er. Wallrath hat auch das Gefühl, dass oft die Art und Weise, wie geparkt wird, ausschlaggebend ist.