Tierbestatter in Bonn „Für viele ist der Hund wichtiger als ein menschlicher Angehöriger“

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Einäscherung ihres verstorbenen Haustieres. Thomas Schönfelder aus Bonn hat im Winter 2006 seinen ersten Hund verloren. Eigentlich wollte er ihn damals im Garten vergraben. „Aber der Boden war bei etwa minus 17 Grad so fest, dass ich die Erde nicht ausheben konnte“, erzählt er. In seiner Not stellte er sich die Frage: „Was mache ich jetzt?“ Und diese Frage führte in zu seinem heutigen Beruf, mit dem er vielen Haltern seit Jahren hilft, wenn ihr Haustier verstirbt.