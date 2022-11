Biodiversität und Nachhaltigkeit : Wie sich Bestattungen und Friedhöfe in Bonn verändern

Ein Engel wacht über die Gräber auf dem alten Friedhof in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn An den stillen Feiertagen im Herbst machen viele Menschen einen Spaziergang über den Friedhof zum Grab der Verstorbenen. Was hat sich in der Friedhofs- und Bestattungskultur geändert?