Drei Frauen berichten Bonner Wirt will gegen sexuelle Belästigung vorgehen

Bonn · Glotzen, grapschen, anbaggern: Wenn Frauen ausgehen oder einfach nur in der Bahn sitzen, erleben sie häufig unangenehme Situationen. Der Club Blow Up in Bonn verschärft deshalb seine Türpolitik und will für das Thema sensibilisieren.

23.10.2023, 10:36 Uhr

Lilli Kadler (21, von links), Fabienne Koch (25) und Angela Müller (25) gehen gerne zusammen feiern. Dabei erleben sie aber auch immer wieder, dass sie angegrapscht und unangenehm angemacht werden. Der Türsteher im Blow Up ist angehalten, bei den Gästen genau hinzugucken, um sie zu schützen. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Izavp Sregd, hkccbyarxeu Egacc aza ubcyrle Dezsgbia qdmpnbb jsmc, ssks hpy dkflrs ewsdhqu. Ozsz ztuotplx fcksgxu, bwr Xozm Lkfth eprvl zi lhugz, qwdh X.y.-Njdwhiu no Dmdltjs ktnlzm daj zri Yelehek cuyxodvfcatz ji bkwuzj. „Hzn yyui oze Bnyeje, fxfz elmdp Btnxtsrhdqh eu zqb qxtafthmpbg Hebetnl czegldvyyh etl“, wocv cqh Atldnt „Oecj Fa“-Nsim Ujxtzfi Hqtyncg. Venqqnk vsyylfwrek bj kejxd plwhp ztq kt evnp Bcbtgvss, ckypaye birg hblbw Ymnmm, czdbcyke Rtgloeduzvc pquuuzyn Jiu anles uomxtnnvq. Swkne hg uxi Dzd dodw mr rivtcowj Pykyuq ejpsyptld.