Masterplan Innere Stadt 2.0 Wasserspiel und Schaukeln locken an Budapester Straße zum Verweilen

Einen wahren Höhenflug erlebte Katja Dörner (Grüne) bei ihrer Wahl 2020 zur neuen Bonner Oberbürgermeisterin. Einen Höhenflug der besonderen Art leistete sie sich am Dienstagmittag bei der Vorstellung der neugestalteten Grün- und Spielfläche an der Budapester Straße in der Innenstadt. Spontan setzte sie sich mit Stadtbaurat Helmut Wiesner auf die Doppelschaukel und schwang kräftig hin und her. Da musste selbst ein kleines Mädchen, das nebenan die neue Schaukel testete, lauthals lachen.