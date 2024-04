Kein Vorankommen In Bonn sind weder Bahn noch Auto geeignete Verkehrsmittel

Jauchzet, frohlocket“ singt der Eingangschor aus Bachs wunderbarem Weihnachtsoratorium. Weihnachtlich war uns bei dem Wetter in den vergangenen Tagen tatsächlich zumute. Auch wenn immer alle daran erinnern: Es ist April und der macht halt, was er will. Ja, ja, das stimmt. Aber musste er denn wirklich so lausig kalt sein? Jetzt haben wir Grund zu jauchzen: Endlich soll es wärmer werden. Sagen jedenfalls die Meteorologen.