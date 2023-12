Predigten an Heiligabend „Weihnachten ist das große Fest gegen Spaltung und Abgrenzung“

„Die Familie Gottes ist nicht in Volkszugehörigkeit oder Religiosität begründet, nicht im sozialen Stand, durch eine geschlechtliche Identität. Wir sind alle eins in Christus“, predigte Pfarrer Pistorius am Heiligen Abend in der Markuskirche in Bornheim-Hemmerich, die mit der Evangelischen Kirchengemeinde Vorgebirge zum Kirchenkreis Bonn gehört. So könne die Weihnachtsbotschaft helfen, „uns in unseren Familien besser zu ertragen, mit der Vielfalt unserer Kirche freundlicher umzugehen, über die Risse in unserer Gesellschaft Brücken zu schlagen und Vielfalt zu begrüßen“, so Pistorius.