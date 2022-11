Auftritte in Bonn : BonnLive veranstaltet Weihnachtskonzerte am alten Schlachthof

Die Bläck Fööss, hier bei einem Auftritt in Königswinter, treten bei BonnLive vor. Foto: Frank Homann

Weststadt BonnLive veranstaltet in diesem Dezember vier Konzerte am Gelände des alten Schlachthofes in Bonn. Diese Künstler sind dabei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Dezember ist BonnLive viermal wieder am alten Schlachthof an der Immenburgstraße in Bonn zu Gast: Auf dem im Stil eines Weihnachtsmarktes geschmückten Gelände finden erstmals Weihnachtskonzerte statt. Mit dabei sind die Bläck Fööss, Klüngelköpp, Räuber, Domstürmer, Mo-Torres sowie Felix Kröcher & Format:B.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Abendshows finden am 9.,10., 11. und 17. Dezember statt.

Die Besucher können sich auf klassische Weihnachtsmarkt-Stimmung mit Glühwein, Bratwurst und Waffeln einstellen.

Eintrittskarten gibt es ab 24 Euro auf www.bonnlive.com/weihnachtskonzerte und auf www.bonnticket.de.

(ga)