Tradition in der Innenstadt : Weihnachtsmarkt in Bonn soll in diesem Jahr stattfinden

Weihnachtsmarkt in Bonn soll in diesem Jahr stattfinden

Tradition in der Innenstadt

Bonn Anders als im vergangenen Jahr soll es in diesem Winter wieder einen Bonner Weihnachtsmarkt geben. Zudem soll dieser bereits früher beginnen und somit länger dauern als üblich.

Der Bonner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr länger als üblich dauern. Die Bonner Bezirksvertretung hat mit breiter Mehrheit einer Verwaltungsvorlage zugestimmt, die Veranstaltungstage in der Summe anzuheben. Der Markt soll bereits am Mittwoch, 17. November, beginnen und bis zum 23. Dezember dauern.