Streitpunkt Außengastronomie : Weinkommissar in der Bonner Friedrichstraße schließt

Weinkommissar in der Bonner Friedrichstraße schließt

Bonn Ende des Jahres ist Schluss für den Weinkommissar in der Friedrichstraße. Für Betreiber George Mogler gaben Streitereien um seibe Außengastronomie den Ausschlag. Was mit den Räumen passiert, ist noch nicht klar.

Qualitätsweine aus verschiedenen Anbauregionen der Welt und eine gute Lage in Bonns schönster Flaniermeile: Bei Weinkennern hat sich der Weinkommissar in der Friedrichstraße nach seiner Eröffnung 2006 schnell zum beliebten Anlaufpunkt entwickelt. Ende des Jahres ist es damit vorbei. Betreiber George Mogler zieht einen Schlussstrich unter eine aus seiner Sicht zunehmend unwirtschaftliche Situation.

„Der Betriebswirt schaut in die Zukunft“, sagt er. Und da sieht er sein Unternehmen gefährdet, was, wie er erklärt, vor allem mit der Außengastronomie zu tun hat. Seit zehn Jahren habe er die Genehmigung gehabt, diese von 10 bis 24 Uhr zu betreiben und dafür Bänke und Stühle auch vor dem Friseursalon auf der einen sowie vor dem Wollhandel und dem früheren Bettengeschäft auf der anderen Seite aufzustellen. Diese Situation hat sich jetzt aber geändert.

Die Stadt Bonn erklärt, dass Mogler die Genehmigung für Außengastronomie vor dem früheren Bettengeschäft 2019 erhalten hatte, weil dessen Betreiber den Verkauf eingestellt hatte. Im Mai 2021 zog der Lieferdienst Gorillas dort ein und der Betreiber gab bei der Stadt laut Sprecherin Andrea Schulte an, „dass durch die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsfläche sein Anliegergebrauch gestört sei“. Denn die Lieferanten müssten mit ihren Fahrrädern ja aus dem Geschäft auf die Straße kommen, so das Argument. Man einigte sich darauf, dass eine der beiden Tischreihen stehen bleiben durfte.

Im Dezember vergangenen Jahres hätte dann laut Mogler auch die Betreiberin des Wollgeschäfts Lana Grossa darauf gepocht, dass man freie Sicht auf ihr Schaufenster haben müsse – die Tische und Stühle vor dem Laden würden das verhindern. Daraufhin habe die Stadt Mogler die Genehmigung für einen Teil der Fläche entzogen. Jetzt gebe es eine gestückelte Genehmigung für die Außengastronomie vor den Geschäften. Das bedeutet laut Mogler sehr viel Zeit für den Auf- und Abbau. Das Erdgeschoss des Hauses teilt sich der Weinkommissar mit dem Friseur und dem Weinrestaurant La Cigale. Dessen Inhaber Benoit Lamour hatte das Gebäude vergangenes Jahr gekauft. Er lehnt Moglers Bitte ab, eine Garantie für Außengastronomie in den Mietvertrag zu schreiben. „Ich kann ihm keine Garantie geben“, sagt er. Denn auf das Thema Außengastronomie habe er keinen Einfluss.

Weitere Außenfläche fällt wohl im Oktober weg

Der Weinkommissar kann derzeit noch eine Fläche gegenüber vor dem Briefmarkengeschäft nutzen. Dorthin durfte er im Rahmen der Corona-Sonderverordnung seine Außengastronomie ausdehnen, um die damals geltenden Abstandsregeln für die Bestuhlung zu kompensieren. Diese Regelung endet im Oktober, dann könnte eine weitere Außenfläche wegfallen. Das alles brachte Mogler zu dem Schluss, dass der Weiterbetrieb wirtschaftlich zu riskant sei, und er verlängerte den Mietvertrag nicht. Was er ab Januar macht, wisse er noch nicht, sagt er.

Benoit bedauert das. Er hätte den Weinkommissar als Mieter gerne behalten, zumal dieser gut angenommen wurde. Jetzt müsse er überlegen, was er mit dem baldigen Leerstand macht. Ihn selbst übernehmen, das wäre möglich, wenn das Personal dafür zur Verfügung stehe. Die Räume neu zu vermieten, könnte in diesen Zeiten schwierig sein, meint Lamour. In der Gastronomie gebe es derzeit viele Unsicherheitsfaktoren.