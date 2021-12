Einzelhandel in Bonn : Weitere Läden akzeptieren 2G-Bändchen nach Kundenkritik

Bonn Nach Kundenkritik zu Einlasskontrollen in Geschäften akzeptieren weitere Bonner Geschäfte die grünen 2G-Bändchen. Doch auch von Missbrauch des Systems ist die Rede. Eine Apothekerin kritisiert den Einzelhandelsverband.

Einige Ladenbetreiber in der Bonner Innenstadt haben jetzt auf die Kritik einzelner Kunden reagiert. Einkäufer bemängelten, dass sie trotz des grünen 2G-Bändchens nicht ohne Kontrolle in Geschäfte gelassen wurden .

Missbrauch in anderen Städten

In Sachen Bändchen ist Kalo ein gebranntes Kind, da sie in anderen Filialen – vor allem in Einkaufszentren – Missbrauch erlebt habe. Dort seien die Bänder nummeriert, manche Kunden würden mit alten und damit abgelaufenen Armreifen versuchen, Kontrollen zu umgehen. Außerdem habe sie auch schon mitbekommen, dass Bändchen ohne Impfpassvorlage und Kontrolle ausgegeben wurde – unter anderem bei hohem Andrang. In Bonn setzt EHV-Vorsitzender Jannis Vassiliou darauf, bei der Bändchenausgabe nur mit vertrauensvollen Partnern zusammenzuarbeiten.