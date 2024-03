Erneuter Warnstreik ÖPNV in Bonn wird ab Dienstag zwei Tage bestreikt

Millionen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen in der kommenden Woche am Dienstag und Mittwoch in Nordrhein-Westfalen wieder mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem zweitägigen Warnstreik auf, wie sie am Freitag mitteilte. Bestreikt werden wieder nahezu alle großen kommunalen Nahverkehrsbetriebe wie KVB (Köln), Rheinbahn (Düsseldorf), DSW21 (Dortmund) oder die Stadtwerke Münster. Auch die Stadtwerke Bonn (SWB) sollen bestreikt werden.