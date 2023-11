Sperrung am Endenicher Ei Bonner Taxifahrer über mögliche Umleitungsstrecken

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Über die in der Mitte des Endenicher Eis installierte provisorische Brücke erhält die Autobahn GmbH ab Montag zwei Fahrspuren für Autofahrer in jede Fahrtrichtung. Weiterhin wird es möglich, über das Ei auf die A 565 in Richtung Köln aufzufahren. Auch können Fahrzeuge, die über die A 565 von der Friedrich-Ebert-Brücke (Nordbrücke) kommen, an der Anschlussstelle Bonn-Endenich ebenso direkt abfahren wie an der Anschlussstelle Poppelsdorf Richtung Reuterstraße.