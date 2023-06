Nach dem fünften Versuch Weltkriegsgranate in Bonner Nordstadt erfolgreich gesprengt

Johannes S. hatte die Ruhe weg. Schon zweimal hatte das Ordnungsamt der Stadt Bonn an seiner Haustür an der Ellerstraße geklingelt. „Da ich niemanden erwartet habe, habe ich auch nicht geöffnet“, sagte der 52-Jährige, der nun freundlich, aber bestimmt aufgefordert wurde, seine Wohnung in der Nordstadt zu verlassen. Der Grund: Auf dem Gelände der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) an der Ellerstraße hatte ein Mitarbeiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine amerikanische Granate auf einem Spielplatz gefunden.