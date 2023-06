Entschärfung noch am Abend Weltkriegsgranate in der Bonner Nordstadt gefunden

Nordstadt · In der Bonner Nordstadt wurde am Montag eine Weltkriegsgranate gefunden. Sie soll noch am Abend kontrolliert gesprengt werden. Die Busse, die normalerweise auf dieser Strecke fahren, werden umgeleitet.

12.06.2023, 19:07 Uhr

In Bonn wurde am Montag eine Weltkriegsgranate gefunden. Foto: Ulrich Felsmann





In Bonn muss am Montagabend eine Weltkriegsgranate entschärft werden. Ein Mitarbeiter hat die 3,7 Zentimeter kleine US-Granate gegen 18.30 Uhr auf dem Gelände des Spielplatzes auf der Ellerstraße in der Bonner Nordstadt gefunden. Die Busse der Stadtwerke Bonn fahren zurzeit über die Vorgebirgsstraße und den Heinrich-Böll-Ring. Die Feuerwehr Bonn ist vor Ort und schichtet Sandsäcke auf, damit die Granate kontrolliert gesprengt werden kann, da sie nicht entschärft werden kann, teile Uwe Karp, Einsatzleiter der Feuerwehr mit. Die Granate soll laut Stadt Bonn bereits gegen 19 Uhr gesprengt werden. Dafür werden die Häuser 33 bis 51 in der Ellerstraße evakuiert. Die Ellerstraße ist zwischen der Bornheimer Straße und Vorgebirgsstraße aktuell beidseitig gesperrt. Die Straßensperrung soll voraussichtlich bis 20 Uhr andauern. Weitere Informationen folgen.

(ga)