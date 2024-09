Künstlerin im Mondschein Wenn statt Nosferatu eine Kreuzspinne den Garten belagert

Eine Kreuzspinne hat sich jüngst auch auf meiner Terrasse eingenistet. Anders als der Nosferatu-Spinne gelingt es dieser Künstlerin, im religiösen Gewand in nur wenigen Stunden mal den Gartenstuhl und dann das Tor mit riesigen Netzkreationen zu überziehen. Kaum zerstört der Mensch beim gedankenlosen Schritt in den Garten eines dieser Meisterwerke, erblickt im Mondenschein schon das Nächste das Licht der Welt. Die Netzproduktion dieses achtbeinigen Da Vincis grenzt fast an die Zauberkünste des Rumpelstilzchens, das bekanntlich in drei Nächten ganze Kammern voller Stroh zu Gold spinnen konnte.