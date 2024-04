Polizei bittet um Hinweise Angreifer attackiert Jugendlichen in der Bonner Weststadt mit Pfefferspray

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag versucht, einen 16-Jährigen auf der Baumschulallee in der Bonner Weststadt auszurauben. Der Täter traf gegen 1.50 Uhr auf den 16-Jährigen, welcher zu Fuß in Richtung Beethovenplatz unterwegs war. Er besprühte ihn mit Pfefferspray und forderte den Jugendlichen auf, ihm seine Geldbörse zu geben . Ansonsten drohte er, erneut von dem Pfefferspray Gebrauch zu machen. Das gibt die Polizei Bonn in einer Pressemitteilung an. Freunde des 16-Jährigen, die ein Stück hinter ihm gingen, eilten dem Jugendlichen zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Endenicher Allee/Beethovenstraße.