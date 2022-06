Mehrere tausend Euro Diebesgut : Unbekannte klauen Fahrräder aus Wohnhaus in Bonn

Unbekannte klauen Fahrräder aus Wohnhaus in Bonn

Bonn Über mehrere Tage verteilt haben Unbekannte aus einem Keller in der Bonner Weststadt insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 2. Juni, und Dienstag, dem 7. Juni, haben Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Meckenheimer Allee in der Bonner Weststadt insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Nach Angaben der Polizei ist noch nicht bekannt, wie die Täter in den Keller einbrechen konnten.