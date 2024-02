20-jähriges Jubiläum Unterhaltsame Geschichten beim Bonner Wettbewerb „AbraPalabra“

Seit 20 Jahren gibt es den Schreibwettbewerb schon, seit 2010 machen auch Schulen aus aller Welt mit. Den ersten Platz unter den 41 internationalen Klassen machten dieses Jahr Silas Altay, Frederik Keiderling, Amelie Unterfeld und Nabila Walker aus der Klasse 4a der Deutsch Internationalen Schule Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ihre Geschichte drehte sich um Erfinder-Kinder, die in der Zukunft zum Beispiel Wünsche-Teller entwickeln, mit denen man sich jegliches Essen wünschen kann. An der digitalen Siegerehrung am Sonntag nahmen laut Veranstalter rund 500 Teilnehmer teil. Die Geschichtensammlung gibt es als Buch für elf Euro im Kleinen Laden e. V., in der Buchhandlung Koeplin und im Frauenmuseum zu kaufen.