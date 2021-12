1000 Tonnen Salz : Die Autobahnmeisterei in Bonn ist für den Winter gerüstet

Hardtberg/Alfter Die Autobahnmeisterei Bonn an der Euskirchener Straße ist für den Wintereinbruch gerüstet. Sinkt das Thermometer auf vier Grad, sind die Teams in Bereitschaft. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich auf rund 150 Autobahnkilometer rund um Bonn.

Braut sich eine Schneefront zusammen, die auch über Bonn hereinbrechen könnte, steht sie bei Andreas Byhahn bereits Tage zuvor unter Beobachtung. Der Betriebsdienstleiter der Bonner Autobahnmeisterei will ihr, zumindest was Straßenglätte und ein mögliches Verkehrschaos betrifft, rechtzeitig mit den nötigen Mitteln begegnen. Zumal er weiß, dass Autofahrer sehr schnell mit der Kritik dabei sind, es sei viel zu spät gestreut worden.

In einer Halle der Autobahnmeisterei an der Euskirchener Straße lagert ein Streusalzberg von tausend Tonnen. Allerdings, er ist schon etwas kleiner geworden. Bei den ersten Schneefällen über der Eifel vor kurzem waren auch die Bonner Straßenwärter alarmiert, doch bislang mussten sie nur wegen Reifglätte streuen. „Salz ist genug da“, versichert Byhahn. Es gibt noch weitere Lager. Die Streufahrzeuge nehmen beim Einsatz Streusalz und Sole – eine Salz-Wasserlösung – auf. Beides wird beim Ausbringen auf dem Streuteller vermischt. „Nur Salzkörner auf die Straße zu streuen, wäre nicht effektiv. Die Körner werden vom Wind weggeblasen. Außerdem dauert der Tauprozess zu lange.“ Eine Salz-Wasser-Lösung kann wirksamer eingesetzt werden. Falls es schneit, sind sechs Lastwagen und zwei Unimogs einsatzbereit.

18 Straßenwärter für 150 Autobahnkilometer

Ist die Autobahnmeisterei auch für die anstehenden Brückensanierungen etwa am Tausendfüßler zuständig? „Die Straßenwärter kontrollieren permanent und flicken, was mit unseren Mitteln möglich ist. Für Sanierungsmaßnahmen der Bonner Brücken ist bei der Autobahn GmbH die Niederlassung Rheinland zuständig.“ Dazu muss man wissen: Die Autobahn GmbH wurde im Zuge der Bundesfernstraßenreform 2018 gegründet. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent dem Bund. Nach einer Aufbauphase hat die Autobahn GmbH Anfang 2021 sämtliche Aufgaben – Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung – in ihre Regie übernommen. Zuvor waren Aufgaben an die Bundesländer übertragen, beispielsweise an Straßen.NRW.