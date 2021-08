Katastrophenschutz in der Stadt : Wie Bonn sich gegen künftige Fluten schützen will

Bonn Beim Starkregen Mitte Juli ist Bonn glimpflich davongekommen - im Gegensatz zum Ahrtal und der Voreifel. Dennoch beschäftigt sich die Stadt nun mit der Unwetterkatastrophe, um in Zukunft gewappnet zu sein.

Die Flutkatastrophe und ihre Folgen mit vielen Toten und Schäden in Milliardenhöhe hat auch den Stadtrat in seiner Sondersitzung am Montagabend beschäftigt. Obgleich nicht so verheerend wie an der Ahr und Swist, so hatte der Starkregen auch in Bonn zu vielen Schäden geführt. Zudem mussten Bewohner wie in Lessenich mit Hilfe der Einsatzkräfte aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linke und Volt hat nun einen Antrag gestellt, in dem sie unter anderem fordert zu prüfen, ob der Beirat für den ehrenamtlichen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz eine Sondersitzung durchführen soll.