Drohender Straßeneinbruch auf Adenauerallee Wie es um die Sanierung der Bonner Kanalisation steht

In Bonn scheinen Baustellen an jeder Ecke zu lauern – die jüngst eingerichtete Baustelle auf der Adenauerallee ist nur eine von vielen. Das zeigt auch die interaktive Karte auf der Internetseite der Stadt, die tagesaktuell über akute Baustellen informiert. 20 Millionen Euro gibt die Stadt jährlich für die Sanierung des Kanalsystems aus. Doch an manchen Stellen ist die Bonner Kanalisation dem Klimawandel hilflos ausgesetzt.