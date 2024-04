Nach Hunde-Attacke in Bonn Wie gefährlich ist ein Hundebiss?

Ein Hund hat am Wochenende in Pützchen einen Mann angegriffen und mehrfach in die Hand gebissen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 40-Jährige auf der Holtorfer Straße von dem Tier attackiert. Irgendwann ließ der Hund von ihm ab und lief davon. Um den Hals trug er ein Kettenhalsband und eine Leine. Offenbar war er ohne Halter unterwegs. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte weder den Hund noch den Halter ausfindig machen.