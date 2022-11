Wege in die Innenstadt : Wie geht’s am besten zum Weihnachtsmarkt in Bonn?

Hans Peter Markmann baut seine Bude auf. Der Bonner Weihnachtsmarkt ist von Freitag bis zum 23. Dezember geöffnet. Am Totensonntag, 20. November, ist er allerdings geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn An diesem Freitag startet der Weihnachtsmarkt in Bonn. Wie kommen Besucher am besten dort hin? Ein Blick auf die Straßen, Bus und Bahn sowie die Lage der Parkhäuser.

An diesem Freitag beginnt der Bonner Weihnachtsmarkt, und es ist damit zu rechnen, dass deutlich mehr Menschen in die Bonner Innenstadt strömen werden als in den vergangenen Wochen. Die Stadt hofft, dass viele Besucher mit Bus und Bahn, dem Rad oder zu Fuß kommen, so Markus Schmitz aus dem Bonner Presseamt.

Für diejenigen, die dennoch mit dem Auto anreisen, wird das Durchkommen bis zu den Parkhäusern möglicherweise etwas langwieriger als in den Vorjahren. Die Stadt hat auf der Oxfordstraße eine Autospur zugunsten von Bussen und Radfahrern vorbehaltenen Umweltspuren eingerichtet. Das wiederum sollte die Anreise mit Bus und Rad auf diesem Weg erleichtern. Anfang Dezember werden zwar die Bauarbeiten zur Verkehrsberuhigung auf der Bornheimer Straße beginnen. Die geplante Einbahnstraßenregelung stadtauswärts wird allerdings erst im neuen Jahr kommen, bis dahin kann der Verkehr also in beide Richtungen fließen. Auf Hauptverkehrsstraßen hat das Tiefbauamt wie in den Vorjahren einen Baustopp verordnet.

Park-App zeigt freie Plätze

Die Bonner City Parkraum (BCP) weist darauf hin, dass die BCP-App (Download über bcp-bonn.de) freie Plätze in deren Parkhäusern und -garagen anzeigt. Ein Blick auf die städtischen Parkleitsysteme am Straßenrand lohnt ebenfalls, um die Belegungszahlen zu erfahren.

Manche Parkgaragen liegen nur ein paar Meter Fußmarsch von der Innenstadt entfernt, sind schneller erreichbar, weniger überlaufen und teils günstiger. Die Theatergarage der BCP hat oft noch freie Plätze. Das privat geführte Haus in der Kölnstraße ist bei den Stundengebühren günstiger als die BCP-Häuser. Das DB-Parkhaus hat einen preiswerten Tagestarif.

Gut erreichbar ist der zentrale Weihnachtsmarkt per Zug, Stadtbahn und Bus über die bekannten Haltestellen Hauptbahnhof, Bertha-von-Suttner-Platz und Friedensplatz, durchaus auch aus vielen Städten und Gemeinden im Umland. Mit dem Fahrplanwechsel ab dem 11. Dezember gibt es auf einigen Linien Taktverdichtungen.

Ein Sonderticket wird es nach Auskunft der SWB nicht geben. Die CDU hatte per Antrag erreichen wollen, dass an den Adventswochenenden sämtliche Fahrten mit Bussen und Bahnen im Stadtgebiet kostenlos zur Verfügung stehen, wie das in einigen NRW-Städten durchaus erfolgreich betrieben wurde. Davon profitierten die Bürger und die Händler. Das war der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt allerdings zu teuer, und letztlich sehen die Bündnispartner in einem solchen Angebot keinen dauerhaften Effekt.

Dauerkunden können Bekannte mitnehmen

Wohl aber können viele Dauerkunden des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (nicht nur der Stadtwerke) noch bis Ende des Jahres an den Wochenenden eine ganze Reihe von Familienmitgliedern oder Bekannten auf ihre Karten mitnehmen. Die kostenlose Mitnahme von bis zu fünf Personen oder zwei Fahrrädern ist außerdem in den Weihnachtsferien gültig. Zu den Nutznießern gehören beispielsweise Inhaber eines Job-, Senioren-, Semester- und Schülertickets.

Einzelfahrscheine sind über die Bonn-Mobil-App oder die Bonn-Smart-App fünf Prozent günstiger als am Fahrscheinautomaten. Die Smart-App hat den Vorteil, dass sie alle Fahrten des laufenden Tages berücksichtigt und am Ende das günstigste Angebot zu zahlen ist.

Für Radfahrer fallen durch den Markt am Bottlerplatz und auf dem Münsterplatz einige Abstellanlagen weg. Am Haus der Bildung, unter dem Torbogen an der Budapester Straße und am Friedensplatz sind in der Regel noch freie Plätze zu finden.