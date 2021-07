Bonner Innenstadt : Wie geht es mit dem Gebäude von Appelrath Cüpper weiter?

Seit dem Auszug von Appelrath Cüpper steht das Gebäude leer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das seit Monaten leerstehende Gebäude an der Ecke Poststraße/In der Sürst in der Bonner Innenstadt, in dem mehr als 40 Jahre lang Appelrath Cüpper zu Hause war, ist an einen Privatinvestor verkauft worden.