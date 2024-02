Finanznöte und Kürzungen Freie Träger der Bonner Jugendtreffs fordern mehr Geld

Sie heißen Paul, Mustafa, Lea oder Asya: Beinahe täglich treffen sich Jugendliche aus Endenich und Dransdorf im Kinder- und Jugendzentrum am Propsthof (JAP). Kickern, Billard, Quatschen, daddeln am Computer oder Handy und lieben das gemeinsame Kochen mit anschließendem essen. So wie die Jugendlichen besuchen viele ihrer Altersgenossen nach der Schule einen der insgesamt 44 Jugendfreizeittreffs im Bonner Stadtgebiet. Das Gros der Einrichtungen, wie zum Beispiel das JAP, betreiben freie Träger. Dazu zählen Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände oder Vereine. Sie alle plagt allerdings aktuell vor allem eine Sorge: Wenn die Stadt Bonn die Kosten ihrer Jugendhäuser künftig nicht zu 100 Prozent fördert, müssen sie Angebote und/oder Öffnungszeiten kürzen.