Kriegsrelikte in Bonn : Wie kann der Bunker in der Siemensstraße künftig genutzt werden?

Hinter üppigem Bewuchs ist der größte Teil der schroffen Beton-Elemente des Bunkers an der Siemensstraße verschwunden. Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Der Kriegsbunker an der Siemensstraße bröckelt. Die Sanierung hat das Städtische Gebäudemanagement bereits in Auftrag gegeben. Vor rund anderthalb Jahren ist der Betonkoloss mit Stollen, Räumen und Röhren in den Besitz der Stadt gelangt. Nun fragt sich, was man damit anfangen kann?