Speditionsunternehmen der Region Wie Logistik-Firmen unter den Bonner Verkehrsproblemen leiden

Nur nach Scherzen ist den dreien, allesamt Vorstandsmitglieder des in der Region ansässigen Vereins Transportunion, allerdings nicht zumute. Mit der Aktion wollen die Logistiker vielmehr auf ihre gegenwärtigen Nöte und ihre Befürchtungen hinweisen. „Die Verkehrssituation in Bonn und der Region wird für uns immer mehr zum Fiasko“, führte Brüssel vom Logistikunternehmen Stephan Service GmbH mit Sitz in Tannenbusch aus. Mit Sattelzügen über den Rhein zu kommen, sei mittlerweile fast so schwer wie zu Zeiten der Römer und Germanen. „Uns steht in Bonn die Nordbrücke und in Köln die Rodenkirchener Brücke zur Verfügung, weiter südlich ist die nächste Querungsmöglichkeit schon in Neuwied“, sagte Brüssel. Die A562 (Südbrücke) sei zwar befahrbar, endet aber an der B9, weil eben die Südtangente als mehrspurige Verlängerung zur A565 nie gekommen ist.