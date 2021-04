Angebote in Testzentren : Wie oft dürfen Bürger zum kostenlosen Corona-Schnelltest?

Bonn Kostenlose Schnelltests sind eine Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Doch wie oft dürfen sich die Menschen in der Woche kostenlos testen lassen? Das Land NRW gibt dazu eine eindeutige Antwort.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben Anspruch auf kostenlose Corona-Schnelltests. In der Corona-Strukturverordnung des Landes heißt es, dass Schnelltests „mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden“ können. Dürfen sich Bürger somit auch mehrmals die Woche kostenlos testen lassen? Das Land beantwortet die Frage kurz und eindeutig. „Ja, das dürfen sie“, teilt das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein erklärt ebenfalls, dass es keine „Obergrenze“ in der Testverordnung gebe. „Sofern jemand getestet werden möchte, gibt es seitens der Teststellen grundsätzlich keine Pflicht nachzuprüfen, wie häufig der Patient schon in der Woche schon getestet wurde“, sagt ein Sprecher.

So ist es auch in den Schnelltestzentren in der Region, die Sandro Heinemann betreibt. Der Bonner Konzertveranstalter hat sich in der Pandemie ein neues Geschäftsfeld gesucht. Mittlerweile ist er Betreiber von dutzenden Corona-Testzentren in ganz Deutschland, davon vier in Bonn und sechs im Rhein-Sieg-Kreis. „Es wird nicht geprüft, ob jemand schon einmal da war“, sagt Heinemann. Auf die Frage, ob Menschen mehrmals pro Woche in die Zentren kommen können, antwortet er: „Es ist möglich.“