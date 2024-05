Wegfallende Parkplätze, optimierte Ampeln Wie schnell die Buslinien in Bonn beschleunigt wurden

In diesen Tagen hat das Bonner Tiefbauamt die Fahrbahn in der Adolfstraße (Innere Nordstadt genannt Altstadt) erneuert. Zudem setzt die Stadt einige Maßnahmen um, mit denen der öffentliche Nahverkehr beschleunigt werden soll. In diesem Fall die regulären Buslinien 604 und 605 sowie die Nachtbuslinie N1. Die Stadt kommt damit einem bereits vor drei Jahren gefassten Ratsbeschluss nach. Durch die Umwandlung von schrägen Parktaschen in Längsparktaschen fallen von ehedem 30 etwa die Hälfte der öffentlichen Parkplätze weg. Damit hat man auf der Fahrbahn selbst mehr Platz für durchfahrende Busse und zugleich Autos geschaffen.