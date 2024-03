Wiederaufbau in Bonn Vor 70 Jahren zog die letzte Original-Glocke in die Kreuzkirche

Die vom Zweiten Weltkrieg gerissenen Lücken in Bonn schließen sich: Am letzten Sonntag im März 1954 ziehen die Pfarrer der Bonner evangelischen Gemeinden und die Mitglieder des Presbyteriums feierlich durch das Portal in ihre neue Stadtkirche am Kaiserplatz ein. Die einzige Glocke, die unter den Weltkriegstrümmern der fast zehn Jahre vorher im Herbst 1944 von Fliegerbomben getroffenen ersten Kreuzkirche intakt geborgen werden konnte, hat mehr als 2000 Gäste zu der feierlichen Einweihung gerufen. Unter ihnen sind Bundestagspräsident Hermann Ehlers sowie Bundesinnenminister Gerhard Schröder und der Bundesminister für besondere Aufgaben, Hermann Rudolf Schäfer. Zu den Klängen des Beueler Posaunenchores stimmt die Menge den Choral „Komm, Heiliger Geist“ an. Da spielt auch die Hoffnung mit, dass sich das Inferno eines Bombenkrieges so bald nicht wiederholen möge.