Zahlreiche Frischlinge : Wildschweine auf der Waldau haben Nachwuchs bekommen

Bonn Deutlich früher als üblich sind im städtischen Wildgatter auf der Waldau in Bonn die ersten Wildschwein-Frischlinge zur Welt gekommen. Die ersten Jungtiere lassen sich bereits im Freilaufgehege beobachten.

Während kleineren Frischlingen noch in dem geschützten Kessel blieben, laufen die Größeren bereits mit ihren Müttern durch das Gehege, wie die Stadt mitteilt. In dem Gatter leben insgesamt 17 ausgewachsene Wildschweine. Den Nachwuchs zu zählen erweise sich allerdings als schwieriger, da einige Jungtiere den Kessel noch nicht verlassen hätten. Der Stadtförsterei zufolge seien es momentan ungefähr 20 Frischlinge.

Wer die unbedarften Jungtiere bei ihren ersten Gehversuchen beobachten will, kann das jederzeit tun. Das Wildgehege auf dem Venusberg hat rund um die Uhr geöffnet. Neben den Wildschweinen beherbergt das Gehege auf einer Fläche von insgesamt sieben Hektar in drei verschiedenen Gattern verschiedene Hirscharten, die mit speziellem Futter gefüttert werden dürfen, welches vor Ort verkauft wird. Ein Rundweg, Waldlehrpfade, ein Kinderspielplatz und das Gasthaus Waldau, welches ab März wieder geöffnet hat, laden zum Spazierengehen in der Natur oder Verweilen ein. Spaziergängern, die Wildschweine in der Natur antreffen, rät Johnson: „Man sollte sich lautstark bemerkbar machen und dann gehen Wildschweine einem meistens aus dem Weg. Schwierig wird es nur dann, wenn man zwischen die Frischlinge und ihren Müttern kommt.“