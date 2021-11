Tierschutz in Bonn : Wer verletzte Wildtiere annimmt, muss zahlen

Praxismanagerin Christiane Waldmann (48) kümmert sich um verletzte Igel. Foto: Niklas Schröder

Bonn 850 Einsätze verzeichnete der Bonner Tierschutz im vergangenen Jahr. Praxismanagerin Christiane Waldmann (48) peppelt derzeit fünf verletzte Igel auf. Viele Tierretter sind allerdings verunsichert, wenn es um die Kosten geht.



Von Niklas Schröder

Ob Igel oder Eichhörnchen – regelmäßig bringen Finder verletze Wildtiere in die Praxis des Bonner Tierarztes Ansgar Waldmann. Praxismanagerin Christiane Waldmann hat inzwischen eine kleine Igelstation vor Ort eingerichtet. Besonders im Sommer werden Igel mit schlimmen Schnittverletzungen gebracht. Derzeit bereitet die Bonnerin fünf der stacheligen Freunde auf ihren Winterschlaf vor.

„Sie werden auf 600 Gramm angefüttert, ehe sie in den Winterschlaf gehen können“, erklärt Waldmann, während sie behutsam ein Tier aus seiner Box hebt. Fünf Igel sind derzeit in Behandlung – im Sommer kann die Zahl auch mal schnell auf zehn anwachsen. „Wenn wir können und Kapazitäten haben, helfen wir gerne. Ansonsten verweisen wir an die Tierrettung Bonn“, erklärt Waldmann. Diese gehört zu den Aufgaben der Feuerwehr Bonn. Alarmiert werden kann sie über die Leitstelle (siehe „Helfen“).

Im vergangenen Jahr fuhr die Tierrettung rund 850 Einsätze. Gerade bei „zeitkritischen Einsätzen“ soll die Feuerwehr „allen in Not geratenen Tieren“ helfen, heißt es bei der Stadt. Wie Waldmann beobachtet, werden offenbar manche Anrufer aber bereits in der Leitstelle abgewiegelt. Leonie Schröder etwa hatte einen deformierten Igel in ihren Garten entdeckt und umgehend die Feuerwehr angerufen „Der junge Mann am Telefon war sehr freundlich, konnte uns aber nicht helfen. Er riet uns, den Igel einfach wieder auszusetzen, trotz der offensichtlichen deformierten Körperform“, schildert die Bonnerin. „Das sei eben Natur“, habe der Ansprechpartner hinzugefügt.

Nach dem Gespräch sei doch noch ein Einsatzwagen zu der Adresse gefahren. Ein städtischer Mitarbeiter habe vor Ort gemeint, „er dürfe keine Wildtiere transportieren“, berichtet Schröder. „Schweren Herzens haben wir den Igel dann wieder ausgesetzt.“

Für Waldmann ist die Vorgehensweise der Tierrettung unverständlich. Sie stellt die Kostenfrage in den Raum: Denn wenn die Rettung das Tier zu einem Tierarzt bringt, zahlt die Stadt die Rechnung. Bringt der Finder den Fund etwa in ein Tierheim, kommt die Einrichtung für die Kosten auf.

Wenn der Finder direkt zum Arzt geht, gibt es ein Dilemma: Hat der Finder zu zahlen, „werden sich nur noch wenige um verletzte Tiere kümmern“, so Waldmann. Wenn die Praxis keine Kosten berechnet, „bleibt er auf den Kosten sitzen, denn diese kann man sonst nirgendwohin weiterreichen. Und der Finder müsste das Tier anschließend ins Tierheim bringen, was für manche ebenfalls ein Problem darstellt, wie Zeitmangel oder der Gedanke, dass man ja schon genug für das Tier getan habe“, so die Praxismanagerin.

Sie wünscht sich, dass die Tierrettung entweder pauschal für jedes verletzte Tier rausfährt oder dass eine Regelung gefunden wird, wie Tierärzte die Versorgung von Wildtieren mit der Stadt abrechnen können, ohne dass die Wehr das Tier zur Praxis bringt. Waldmann will noch mehr Klarheit: „Manchmal scheint die Tierrettung zuständig zu sein, manchmal nicht. Eine Amsel wurde die Hilfe verweigert, einem verletzen Igel auch. Wer kümmert sich also um Wildtiere?“

Wehrsprecher Frank Frenser klärt auf: „Haus- und Stadttiere werden von der Tierrettung zu einem Tierarzt transportiert, der sich um die Versorgung kümmert.“ Um verletzte Wildtiere wie Wildschweine, Rehe oder Gänse kümmere sich hingegen der zuständige Jagdausübungsberechtigte oder Jagdpächter. Zum Teil gebe es auch spezielle Auffangstationen in der Region, die in Abstimmung mit der zuständigen Instanz angefahren werden.

Tote Tiere werden von Bonnorange abtransportiert. Unverletzte Tiere werden auch gerne wieder in die Freiheit entlassen. „Solange kein Verursacher für einen Einsatz bekannt ist, werden die Kosten von der Stadt Bonn gedeckt“, erklärt Frenser. Klassische Einsätze, zu denen die Tierrettung gerufen werde, seien verletzte Tauben, Entenfamilien in Not und vermeintlich flugunfähige Enten, Gänse oder Schwäne.

Zum Tierheim werden hauptsächlich verletzte Kleintiere wie Igel, Möwen oder Eichhörnchen gebracht, berichtet Mitarbeiterin Sabine Reuter. Schnittwunden und gebrochene Flügel gehörten besonders im Sommer zur Tagesordnung. Größere Wildtiere wie Greifvögel, Füchse oder Wildschweine nimmt das Tierheim nicht auf. „Dafür haben wir keine Kapazitäten.“

Die Kosten für die medizinische Versorgung der Tiere übernimmt das Tierheim bislang selbst. Denn es gilt: „Wer das Tier annimmt, der zahlt.“ Nach den Behandlungen werden die Tiere über ehrenamtliche Fahrer im an artgerechte Wildtierstationen weitervermittelt. „Wenn eine Möwe oder ein Igel verletzt ist, dann trägt das Tierheim die vollen Kosten. Wird das Tier hingegen von der Tierrettung zum Arzt gebracht, kann die Praxis mit der Stadt Bonn abrechnen“, erläutert Reuter die Details. Überlegungen zu einem Zukunftsmodell zur Aufnahme und Versorgung von Wildtieren seien inzwischen angestoßen, so die Mitarbeiterin.