Gegenkandidat von Hindenburg Vergessener Reichskanzler wohnte in der Reuterstraße in Bonn

Vor nunmehr 78 Jahren starb in Bonn ein Politiker, dessen Name außerhalb von Fachkreisen nur noch wenigen ein Begriff sein dürfte. Dabei wirkte der 1863 in Köln geborene Wilhelm Marx während der Weimarer Republik an bedeutenden Stellen. Hervorzuheben ist seine Zeit als Reichskanzler. Nach dem Sturz der Großen Koalition unter Gustav Stresemann folgte der in einem katholischen Elternhaus aufgewachsene Zentrums-Politiker dem Ruf von Reichspräsident Friedrich Ebert nach der Bildung einer Minderheitsregierung. Drei weitere Male wurde Marx in wechselhaften Zeiten mit der Kanzlerschaft betraut: 1924/25, 1926 und 1927/28. Kein anderer hatte zu Weimarer Zeiten die Kanzlerschaft so lange inne.