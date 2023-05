Debatte um Stadtentwicklung Bonn will aktiv selbst Wohnungen bauen

Die Bonner Kommunalpolitiker haben sich im Planungsausschuss am Donnerstagabend erstmals mit der neuen Vorlage der Verwaltung zur Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft befasst. Eine solche Gesellschaft, so die Idee, soll die Stadt in die Lage versetzen, städtische Grundstücke vor allem für den Wohnungsbau selbst zu entwickeln und eine Bodenvorratspolitik durch den Ankauf von privaten Grundstücken zu betreiben. Überdies soll sie so aufgestellt sein, dass sie die energetische Sanierung von Quartieren vorantreiben könnte.