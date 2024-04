Stadt stellt Konzept vor Das Schwamm-Prinzip sollen auch die Bonner Bürger nutzen

Weg, nur weg mit dem Regenwasser über die Kanalisation: Nach diesem Prinzip haben Städte jahrzehntelang funktioniert. In den vergangenen Jahren ist eine Umkehr zu beobachten. Die Idee von Schwammstädten breitet sich aus, die Wasser an Ort und Stelle versickern oder verdunsten lassen oder sammeln und nutzen, um den Bodenwasserhaushalt zu stärken und das Pflanzenwachstum in ihrem Mikrokosmos zu unterstützen. Der Stadt Bonn liegt nun ein 78 Seiten umfassendes Konzept vor mit dem Ziel, mit dem Schwammstadtprinzip auf Hitze und Trockenheit zu reagieren. In seiner nächsten Sitzung wird sich der Umweltausschuss mit dem Papier auseinandersetzen.