Solidaritätspartnerschaft Bonn will Hilfe für ukrainische Stadt Cherson ausbauen

Um den notleidenden Menschen in Cherson schnell zu helfen, haben die Stadt Bonn und die Bonner Hilfsorganisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ unmittelbar im März das Spendenprojekt „Bonn hilft Cherson“ ins Leben gerufen. Stadt und Verein setzen sich dabei gemeinsam dafür ein, Spenden für humanitäre Projekte in Cherson zu sammeln. Bis Anfang September kamen rund 70.000 Euro an Spendengeldern zusammen, die für die Hilfe für Opfer sowie zur Verbesserung der technischen Ausstattung eines Kinderkrankenhauses in Cherson verwendet werden.