Vetragsunterzeichnung im Alten Rathaus : Stadt Bonn will kinderfreundlicher werden

Demo in der Innenstadt : Warum Bonner Eltern auf die Straße gehen Betreuungsplätze sind knapp, auch in Bonn. Personalmangel führt in vielen Kindertagesstätten außerdem immer wieder zu Einschränkungen, die Familien in Bedrängnis bringen. Am Sonntag machten Mütter und Väter ihrem Ärger auf einer Kundgebung Luft.