Bonner Fahrradstraßen Stadt will Radstraßen-Markierung in Ückesdorf gelb überstreichen

Die Stadt hat angekündigt, die Fahrradstraße „Auf den Steinen“ nach einer Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts vorübergehend aufzuheben. In einer Stellungnahme der Stadtverwaltung an den General-Anzeiger von Dienstagabend hieß es zunächst, die Stadt wolle „die aktuellen Anordnungen“ für Radstraßen aufheben, um sie anschließend mit einer anderen Begründung neu zu erlassen. Später korrigierte das Presseamt diese Auskunft. Zunächst werde nur die Anordnung für die Ückesdorfer Fahrradstraße ausgesetzt, zu der das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren urteilte, sie sei rechtswidrig.