Streit um 13 Millionen Euro : Bonn will Verfassungsklage gegen das Land NRW einreichen

Schulden steigen weiter : Bonner Ratskoalition setzt millionenschwere Mehrausgaben durch Der Haushalt und die weitere Planstellen für die Stadtverwaltung wurden am Donnerstagabend beschlossen. In Bonn sollen die Schulden bis 2025 weiter wachsen. Die Opposition nennt den zusätzlichen Personalaufbau in der Stadtverwaltung „unverantwortlich“.