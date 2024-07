Arbeiten an der Fahrbahn Willy-Brandt-Allee in Bonn wird ab 15. Juli gesperrt

Die Stadt Bonn erinnert an die Sperrung der Willy-Brandt-Allee (B 9) in Richtung Norden ab Montag, 15. Juli. Die Überfahrt zur Adenauerallee wird gesperrt. Zwischen Welckerstraße und Bundeskanzlerplatz werden Bordsteinbereiche erneuert, Schachtabdeckungen angepasst und Anschlussleitungen saniert. Zum Abschluss wird eine neue Fahrbahndecke aufgetragen. Die Maßnahme soll bis Mitte August abgeschlossen sein, kündigt die Stadt an.