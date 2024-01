Vorschriften der Straßensatzung Nicht alle Bonner nehmen die Winterpflicht ernst

Zudem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Anlieger, deren Grundstücke an Bus- und Bahnhaltestellen grenzen, die Gehwege dort und auch den Haltestellenbereich von Schnee befreien müssen. Ob dabei der Einsatz eines aus Umweltgesichtspunkten ohnehin umstrittenen Laubbläsers sein muss, ist fraglich, wie man am Mittwochnachmittag an der Hosenbrücke über der A565 in Höhe der Schubertstraße beobachten konnte. Dort wollte ein Mitarbeiter von Bonnorange zum sichtlichen Vergnügen einiger Passanten den Schnee mithilfe eines Laubbläsers vom Gehweg pusten, was angesichts der Menge nur mäßig gelang. „Wir werden mit dem Mitarbeiter darüber reden müssen“, so Lefèvre.