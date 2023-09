Fachkräftemangel als Problem Bonn wird künftig enorm viele Pflegebedürfte haben

Auf ihrer Homepage gibt die Stadt die Zahl der Heimbewohner nun aktuell mit 3800 Menschen an. Sie seien aufgrund ihres Alters, ihrer Pflegebedürftigkeit oder ihrer Behinderung auf Wohn- und Betreuungsangebote angewiesen und brauchten besonderen Schutz. Die Anzahl der Menschen mit Demenz wiederum steige nach Angaben der Homepage in Bonn aufgrund der Alterung der Gesellschaft ebenfalls stetig an. Allein in Bonn lebten derzeit rund 6000 Menschen mit einer Demenz in einem leichten bis fortgeschrittenen Stadium. Da die Unterbringung in Heimen sehr viel mehr kostet, fallen hier auch viel mehr Hilfen zur Pflege an. Wie der GA berichtete, zahlte die Stadt Bonn 2021 für Heimunterbringungen 14,2 Millionen Euro und 2,8 Millionen Euro an Pflegebedürftige außerhalb von Heimen hinzu.