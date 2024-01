Auf frischer Tat ertappt Bonner Wirt filmt dritten Einbruch in einer Woche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche ins Café Fürst in der Fürstenstraße eingebrochen worden. Bereits in den Nächten von Montag auf Dienstag und Mittwoch auf Donnerstag waren Diebe ins Innenstadt-Café eingedrungen. Beim ersten Mal stahlen sie die Kasse im Wert von 600 Euro, beim zweiten Einbruch erbeuteten sie ein Tablet sowie Bargeld im Wert von rund 500 Euro. Beide Male bemerkte Amir Nokhbezaim, Inhaber des Cafés Fürst, die Taten erst, als er das Café am nächsten Morgen aufschließen wollte.