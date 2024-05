Wirtschaft kritisiert Brandbrief der OB „Eine Stadt wie Bonn sollte die Gewerbetreibenden pfleglich behandeln“

Auf unterschiedliche Reaktionen ist der Brandbrief von Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) an NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) bezüglich der Grundsteuerreform des Bundes – das sogenannte Bundesmodell - unter anderem in der Wirtschaft sowie bei den Bonner Landtagsabgeordneten Guido Déus (CDU) und Tim Achtermeyer (Grüne) gestoßen. In ihrem Schreiben bringt Dörner, wie berichtet, ihre große Sorge zum Ausdruck, dass aufgrund der Reform von einer erheblichen Mehrbelastung für Haus- und Wohnungseigentümer, aber auch für alle Mieter auszugehen sei, soll der Kommune beim Steueraufkommen – wie vom Gesetzgeber vorgesehen – trotz der Reform keine finanziellen Einbußen entstehen. Sie bittet Wüst deshalb darum, eine einheitliche Lösung für NRW zu schaffen.